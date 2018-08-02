Делегация от политбюро движения ХАМАС прибыла в Газу, сообщил представитель

ГАЗА, 2 авг — РИА Новости. Делегация от расположенного в Катаре политбюро движения ХАМАС прибыла в четверг в сектор Газа для проведения переговоров с руководством движения в анклаве, сообщил РИА Новости официальный представитель движения Фаузи Бархум, подтверждая информацию для прессы, распространенную пропускным пунктом Рафах.
По его словам, возглавляет делегацию заместитель председателя политбюро Салех аль-Арури, в числе прибывших в Газу также член политбюро Мохаммед Абу Марзук.
"Делегация прибыла в сектор Газа для проведения консультаций по вопросам, касающимся палестинского народа, для достижения национального единства, примирения и прекращения блокады анклава", — заключил Бархум.
ХАМАС, внесенный в целом ряде стран, включая США и Израиль, в списки террористических организаций, последние 11 лет правит в секторе Газа, который живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира, военных конфликтов и деградирующей социально-экономической ситуации. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег через институты Палестинской национальной администрации, пользующиеся международным признанием и поддержкой.