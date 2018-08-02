Вайнштейн представил суду доказательства своей невиновности

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Один из самых влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, обвиняемый в сексуальных домогательствах, намерен опубликовать несколько десятков электронных писем, которые, как он считает, могут его оправдать, пишет издание Variety.

В настоящий момент Вайнштейна обвиняют по шести пунктам, обвинителями выступают три человека, личности которых не раскрываются. В среду адвокаты продюсера попросили разрешения у суда на то, чтобы добавить к материалам электронные письма от одного из обвинителей.

Ожидается, что в пятницу защита Вайнштейна подаст в верховный суд Нью-Йорка ходатайство о том, чтобы прекратить производство по этому делу. Они намерены обнародовать около 40 писем, скрыв информацию, которая может указать на конкретного обвинителя.

"Убежденность господина Вайнштейна в том, что эти электронные письма существенны и могут его оправдать, а также тот факт, что окружной прокурор не предоставил это доказательство суду присяжных, гарантирует отклонение обвинений", — говорится в заявлении юристов.

Weinstein Company ранее объявила о банкротстве и начала оформлять соглашение о своей продаже инвестиционной фирме Lantern Capital Partners. Вайнштейн пытался получить доступ к письмам с октября, вскоре после того, как он был уволен из собственной компании. Продюсер смог добиться его только в мае через суд по делам о банкротстве.