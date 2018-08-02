Трампа обвинили в нападках на прессу и нарушении свободы СМИ

ЖЕНЕВА, 2 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты по свободе слова обвинили президента США Дональда Трампа в нападках на прессу, которые нарушают основные нормы свободы СМИ и повышают риск насилия в отношении журналистов, соответствующее заявление распространенно пресс-службой Совета ООН по правам человека в четверг в Женеве.

Документ подписали спецдокладчик ООН по вопросу о праве на свободу убеждений и их свободном выражении Дэвид Кэй и спецдокладчик межамериканской комиссии по правам человека Эдисон Ланца. Эксперты обвинили Трампа в нападках на прессу и призвали его и его администрацию прекратить подрывать роль СМИ в создании ответственного, честного и прозрачного правительства.

"Его нападения стратегические, нацелены на подрыв уверенности в сообщениях журналистов и повышения сомнения о проверенных фактах. Эти нападки противоречат обязательствам страны уважать свободу СМИ и международное законодательство в области прав человека. Нас особенно беспокоит то, что эти нападки повышают риск насилия в отношении журналистов", — говорится в заявлении.

Эксперты призвали Трампа и его администрацию прекратить нападки на СМИ и осудить их, в том числе угрозы в отношении прессы во время его политический кампаний. По их мнению, минюст США также должен избегать юридического преследования журналистов с тем, чтобы выявить их источники информации, так как "это подрывает независимость СМИ и доступ общественности к информации". Кроме того, эксперты призвали правительство США прекратить преследования осведомителей при помощи Закона о шпионаже.