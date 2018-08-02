ГПУ не нашла признаков теракта в убийстве Шеремета

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости. Следствие по делу об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета не видит оснований квалифицировать дело об убийстве этого журналиста на статью "теракт", говорится в ответе Генпрокуратуры Украины.

Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. В четверг сообщалось, что владелица интернет-издания "Украинская правда", гражданская жена Шеремета Алена Притула требует через суд от генпрокуратура квалифицировать его убийство как "теракт".

"Субъективная сторона состава преступления по статье 258 УК ("террористический акт" – ред.) предусматривает нарушения общественной безопасности, устрашение населения, провокации военного конфликта, международного осложнения, влияние на принятие решений или совершения или несовершения действий органами государственной власти", – указали в Генпрокуратуре в ответ на обращение Притулы, который приводит в четверг интернет-издание "Украинская правда".

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

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