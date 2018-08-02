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В Испанию пришла первая волна жары

(обновлено: 20:07 02.08.2018)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаВысокая температура установилась в Мадриде, столице Испании, в начале августа 2018 годаВысокая температура установилась в Мадриде, столице Испании, в начале августа 2018 года
© РИА Новости / Елена Шестернина

МАДРИД, 2 авг – РИА Новости. На Иберийский полуостров пришла "волна жары" из Африки – первая за это лето. Большая часть карты Испании в телевизионных выпусках прогноза погоды окрашена в розовый цвет – в 40 из 50 провинций страны установлен повышенный уровень опасности. Одна провинция – Бадахос – красная. Здесь столбики термометра в четверг достигли 41,2 градуса. Еще жарче – 41,7 градуса – было зафиксировано в одном из районов Севильи.

Ремонт дорожного покрытия
© РИА Новости / Георгий Куролесин
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В Испании из-за жары рабочий погиб при укладке асфальта
В пятницу температура до 44 градусов может установиться в некоторых районах долин рек Тахо, Гвадиана и Гвадалквивир, прогнозируют синоптики. Они предупреждают о возможности возникновения новых лесных пожаров, а также вероятности сухих бурь на севере Эстремадуры и на границе с Португалией, где высокий уровень опасности из-за жары объявлен на большей части страны. В четверг в Мурсии от теплового удара погиб рабочий, укладывавший асфальт.

Электронный циферблат на автобусной остановке в центре Мадрида показывает 45 градусов. Спустя двадцать секунд он, правда, меняется на 44 градуса, а еще через двадцать на 42. То, что верить градуснику нельзя подтверждает и то, что на соседней остановке градусник вообще показывает 48 градусов. Синоптики уверяют: температура в Мадриде до конца недели 40 градусов не превысит, остановившись на отметке максимум в 39.

В августе город пустеет – местные жители берут отпуска и едут на море или в загородные дома. Так что в Мадриде днем в жару можно встретить или тех, кому приходится работать, или туристов.

© РИА Новости / Елена ШестернинаВысокая температура установилась в Мадриде, столице Испании, в начале августа 2018 года
© РИА Новости / Елена Шестернина
Высокая температура установилась в Мадриде, столице Испании, в начале августа 2018 года

Для них на каждом углу продается вода. Повышенным спросом пользуются и веера, которые продают с рук мигранты, а также шляпы. На террасах ресторанов и кафе тоже в основном туристы. Местные жители предпочитают прятаться от жары в кондиционированных помещениях. Даже в парке Ретиро и Ботаническом саду не так много людей – большинство расположились на траве в тени деревьев.

Участники винной битвы в Испании. Архивное фото
© AFP 2018 / Cesar Manso
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Молодой человек, выгуливающий собаку, подходит к крану с водой – главное напоить животное. Пес, впрочем, пить не особо хочет. Как, видимо, и гулять, поскольку решил улечься тут же. "Когда жарко, он спит постоянно. Пойду домой с ним", — говорит парень.

К крану выстроилась очередь – американские туристы решили запастись водой с собой. "Невозможно жарко. Наверное, лучше в Прадо пойдем, там прохладно", — решают они и направляются в сторону музея.

Впрочем, не всех жара смущает. Какая-то туристка пытаться загорать на солнце – на нее с удивлением смотрят прохожие. Летом мадридцы всегда ходят по теневой стороне.

Мэрия в этом году собиралась сделать мадридцам подарок – устроить настоящий пляж на площади Колумба. Однако в начале июля от этих планов отказалась "из-за административных проблем", пообещав, что вернутся к проекту в следующем году.

© РИА Новости / Елена ШестернинаВысокая температура установилась в Мадриде, столице Испании, в начале августа 2018 года
© РИА Новости / Елена Шестернина
Высокая температура установилась в Мадриде, столице Испании, в начале августа 2018 года

Волна жары пришла в Испанию поздно – лишь в августе. В 2015 и 2016 годах ситуация, когда раскаленный воздух стоял неделями, а столбики термометра превышали 40 градусов, было гораздо хуже.

Солнце. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мадридские власти сообщили, что в службу защиты SAMUR в связи с жарой обратились несколько десятков человек за последние два дня.

Власти Барселоны заявили об активизации Протокола действий для предотвращения последствий волны жары. На улицах работают сотрудники социальных служб для помощи бездомным. Кроме того, бригады врачей раздают воду прохожим и дают рекомендации – пить больше воды, носить легкую одежду, находиться в помещении или хотя бы в тени. С пятницы, когда ожидается увеличение температуры, к ним присоединятся сотрудники Красного Креста. Особое внимание социальные службы уделяют людям пожилого возраста – в случае необходимости им доставят на дом вентиляторы, питьевую воду и продукты.

Жара в Милане, Италия. Архивное фото
© AP Photo / Luca Bruno
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Все СМИ традиционно для лета заполнены рекомендациями: пить минимум два литра воды в день, даже если нет желания, пользоваться солнцезащитным кремом, стараться не выходить из дома днем, не есть жирную пищу.

Бизнес местных кафе, где продаются куры-гриль и шаурма, переживает не лучшие дни. "Клиентов стало гораздо меньше, а работать все равно приходится. У гриля температура около 60 градусов", — сетует продавец.

В местной аптеке продажи лекарств из-за жары не увеличились. "Нет, все как обычно в августе. Снотворное чаще стали спрашивать – в жару тяжело спать, кроме того, у некоторых головные боли начинаются, давление повышается", — рассказал фармацевт.

Хостесс подают чай. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicolas Asfouri
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Советы Международной ассоциации медицины сна о том, как лучше заснуть, перепечатывают газеты – заниматься йогой, не пить алкоголь и не есть тяжелую пищу, спать раздетым, но под простыней — желательно из хлопка и полиэстера в равной пропорции. Причем постельное белье должно быть в синих или зеленых тонах, а кровать стоять между открытым окном и открытой дверью. Владельцам квартир с кондиционером рекомендовано ставить его на 22 градуса. Тех же, у кого кондиционеров нет (что в Мадриде не редкость) держать задвинутыми шторы или жалюзи в течение всего дня в спальне, чтобы помещение не нагревалось.

Полиция и скорая помощь в Южной Корее. Архивное фото
© AP Photo / Lee Jin-man
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В связи с жарой в Испании начались лесные пожары. Огонь в настоящее время бушует в муниципалитете Могер (провинция Уэльва, автономное сообщество Андалусия). Днем пожарным удалось взять под контроль огонь в районе мыса Пунта Камариналь (недалеко от Тарифы, провинция Кадис, автономное сообщество Андалусия), который угрожал распространиться на природный парк рядом с Гибралтарским проливом.

© РИА Новости / Елена Шестернина Высокая температура установилась в Мадриде, столице Испании, в начале августа 2018 года
© РИА Новости / Елена Шестернина
Высокая температура установилась в Мадриде, столице Испании, в начале августа 2018 года
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