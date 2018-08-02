Хельсинский супермаркет предложил жителям города переночевать в прохладе

ХЕЛЬСИНКИ, 2 авг — РИА Новости. Один из супермаркетов крупнейшей продуктовой сети Финляндии К-market предложил жителям Хельсинки переночевать в прохладе, говорится в четверг в сообщении ретейлера в Facebook.
"Многие клиенты мечтают провести ночь в прохладе магазина. Мы услышали вас, и в субботу вы можете остаться с нами на ночь. Пожалуйста, принесите предметы для ночлега с собой", — говорится в сообщении супермаркета из столичного района Северная Хаага.
Ранее сообщалось, что из-за жары в Финляндии и отсутствия систем кондиционирования в домах наблюдается необычное явление в отелях, куда приходят ночевать пожилые постояльцы из соседних домов.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в Финляндии будет незначительно снижаться, но останется не ниже 20 градусов.