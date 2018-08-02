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Сенаторы США подготовили закон о "сокрушительных" санкциях против России

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(обновлено: 19:57 02.08.2018)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Капитолия США. Архивное фотоЗдание Капитолия США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Группа авторитетных сенаторов США в четверг внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе новыми санкциями, включая госдолг РФ.

Американский сенатор Рон Джонсон. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
Американский сенатор заявил, что санкции США против России не работают

Законопроект под названием "Защита американской безопасности от Кремлевской агрессии" подготовили демократы Роберт Менендес, Бен Кардин, Джин Шахин и республиканцы Кори Гарднер, Линдси Грэм и Джон Маккейн. Двое последних давно известны своей антироссийской позицией.

Как утверждают авторы документа, основанием для введения новых санкций являются "продолжающиеся попытки России вмешаться в выборы в США" в 2018 году (вслед за "вмешательством" в 2016 году), а также действия России в Сирии и на Украине.

Под удар американских санкций должны попасть российские политики, чиновники, "олигархи", компании и лица, связанные с российскими энергопроектами, а также все причастные к поддержке "злонамеренных кибердействий России". Инициатива сенаторов стала своеобразным ответом на встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в июле, которую американский лидер высоко оценил, заявив о намерении и дальше налаживать отношения с Москвой.

Чиновники и политики

По словам одного из авторов инициативы сенатора Грэма, предложенные меры будут "самыми жесткими и сокрушительными".

Конгрессмены покидают здание Капитолия в Вашингтоне после окончания голосования в Палате представителей
© AFP 2018 / J. Scott Applewhite
Эксперт прокомментировал проект о новых санкциях США против России

"Нынешний режим санкций не смог удержать Россию от вмешательства в предстоящие среднесрочные выборы 2018 года. Наша цель состоит в том, чтобы изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции и другие меры против путинской России", — говорится в заявлении сенатора, опубликованном на его сайте.

Он отмечает, что санкции и другие меры, содержащиеся в этом законопроекте, являются "самыми тяжелыми из когда-либо введенных".

Согласно выдержкам из законопроекта, предполагаются новые санкции в отношении российских политиков, предпринимателей и членов семей тех, кто "содействует незаконным и нечистоплотным действиям" в интересах президента РФ Владимира Путина. Критерии таких действий в заявлении сенаторов не указаны.

Документ также требует, чтобы госсекретарь США дал заключение о том, является ли Россия спонсором терроризма в соответствии с формальными критериями.

Герб РФ на монете. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В законопроект также включены предложения, направленные на "оказание давления на российское правительство, с тем чтобы оно прекратило препятствовать международным усилиям по расследованию нападений с применением химического оружия, а также наказанию российского правительства за производство и применение химического оружия". США ранее не раз обвиняли РФ в препятствовании расследований о химатаках в Сирии, а также в причастности к "отравлению Скрипалей" в Великобритании.

Энергетика и госдолг

Еще одним объектом санкций названы сделки, связанные с инвестициями в энергетические проекты с поддержкой от российских госкомпаний. Кроме того, он предусматривает запрет на выдачу лицензий гражданам США на участие в деятельности, связанной с проектами по добыче нефти в России.

Банкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Документ требует от компаний, совершающих крупные сделки с недвижимостью, предоставлять информацию по этим сделкам, если они заключаются российскими компаниями.

Также сенаторы предлагают вводить запреты и санкции в отношении сделок, связанных с новым государственным долгом России. После сообщения об этом рубль усилил снижение к основным резервным валютам, свидетельствуют данные торгов. Против такой меры ранее выступало министерство финансов США, которое опасается, что это негативно отразится на всем мировом рынке казначейских бумаг.

Кроме того, сенаторы намерены выяснить, какими активами владеет президент РФ Владимир Путин.

Кибербезопасность

В сфере кибербезопасности законопроект предлагает разрешить минюсту США выдвигать обвинения на федеральном уровне за взлом любой избирательной системы на федеральных выборах. Кроме того, там говорится о возможности введения секторальных санкций в отношении любого лица в России, которое "располагает ресурсами и возможностями оказать поддержку или содействие злонамеренным кибердействиям".

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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Кроме того, предлагается создать в рамках госдепартамента США управления по вопросам киберпространства и цифровой экономики. Оно будет заниматься международной кибербезопасностью, доступом в интернет, цифровой экономикой, киберпреступностью, сдерживанием и реагированием на киберугрозы.

Также документ предусматривает создание "Национального центра по обработке информации и по ответу на "гибридные угрозы", противодействию дезинформации от РФ".

Действующие санкции

В настоящее время против России действует целый ряд санкций США, принятых из-за ситуации вокруг Крыма, конфликта в Донбассе и из-за "вмешательства РФ" в американские выборы в 2016 году. До лета 2017 года санкции в основном вводились указами президента США.

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© REUTERS / Denis Balibouse
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Однако затем конгресс США принял, а президент Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), который предусматривает санкции против РФ, Ирана и КНДР, а также лиц и компаний из третьих стран, которые с ними сотрудничают. В администрации США заявляли, что намерены применять санкции выборочно, учитывая собственные национальные интересы и интересы союзников и партнеров.

В апреле США ввели санкции в соответствии с CAATSA против ряда российских бизнесменов и чиновников, однако по другим статьям закона санкции пока не вводились, что вызывало недовольство многих членов конгресса.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Мюллер уже предъявил обвинения во вмешательстве более чем 20 россиянам и трем компаниям из РФ. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что расследование длится уже больше года.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Россия не раз предлагала США создать совместные механизмы по борьбе с киберпреступностью и расследовать "вмешательство в выборы", но американская сторона неизменно отвечает отказом.

Введение санкций против России и ответные шаги
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Введение санкций против России и ответные шаги
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