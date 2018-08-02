В сенате хотят выяснить, почему Трамп водит экскурсии на "борт номер один"

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Группа американских сенаторов-демократов призывает провести расследование в связи с экскурсиями на правительственный "борт номер один", которые президент США Дональд Трамп предположительно проводит для членов своих частных клубов во Флориде, пишет издание Hill.
"Предыдущие президенты организовывали экскурсии на "борт номер один" для друзей и даже доноров предвыборных кампаний, но сообщения о том, что такие туры могут проводиться для членов президентского частного клуба смущают, потому что их отношения с президентом основаны на деловых связях с ним", — написали сенаторы в своем письме, направленном в надзорные органы.
Политики хотят, чтобы все посетители правительственного самолета, побывавшие на нем с начала срока Трампа, прошли проверку. Они также намерены узнать, имеют ли эти гости какие-либо бизнес-отношения с президентом или его семьей и не стало ли это причиной их приглашения на борт.