В сенате хотят выяснить, почему Трамп водит экскурсии на "борт номер один"

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Группа американских сенаторов-демократов призывает провести расследование в связи с экскурсиями на правительственный "борт номер один", которые президент США Дональд Трамп предположительно проводит для членов своих частных клубов во Флориде, пишет издание Hill.

С такой инициативой выступили сенаторы Элизабет Уоррен, Томас Карпер, Ричард Блументал и Шелдон Уайтхаус.

"Предыдущие президенты организовывали экскурсии на "борт номер один" для друзей и даже доноров предвыборных кампаний, но сообщения о том, что такие туры могут проводиться для членов президентского частного клуба смущают, потому что их отношения с президентом основаны на деловых связях с ним", — написали сенаторы в своем письме, направленном в надзорные органы.

Политики хотят, чтобы все посетители правительственного самолета, побывавшие на нем с начала срока Трампа, прошли проверку. Они также намерены узнать, имеют ли эти гости какие-либо бизнес-отношения с президентом или его семьей и не стало ли это причиной их приглашения на борт.