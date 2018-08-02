Эксперт прокомментировал решением Швеции о закупке ПВО "Пэтриот" у США

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Северная Европа, закупая американскую военную технику, хочет добиться от США если не гарантий, то возможностей для обеспечения своей безопасности, в том числе в вопросе "сдерживания" России, Соединенные Штаты же пользуются этим для увеличения собственного присутствия в регионе, считает заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, эксперт РСМД Дмитрий Данилов.

Ранее стало известно, что правительство Швеции решило закупить системы ПВО США "Пэтриот".

"Сейчас усилилась тенденция к увеличению военной активности США на севере. Дело в том, что НАТО как организация не готова увеличивать свое прямое оперативное присутствие в Северо-арктическом регионе. Северные страны же постоянно настаивают на предоставлении им дополнительных если не гарантий, то возможностей для обеспечения безопасности, в том числе территориальной обороны, для сдерживания со стороны Востока, со стороны России. Обеспечение этого сдерживания сейчас во многом идет по линии двухсторонних отношений", — сказал Данилов.

Он подчеркнул, что США целенаправленно увеличивают свое военное присутствие в Европе, в том числе в странах, не входящими в НАТО, но поддерживающими с ними стратегическое партнерство, в том числе чтобы повысить продажи своих вооружений.

"Речь идет, прежде всего, о Швеции и Финляндии. В этом случае увеличение присутствия США в Европе неизбежно связано с укреплением их военно-экономических возможностей. Американцы обеспечивают это присутствие собственными системами, в данном случае речь идет о системе ПВО, которые должны обеспечивать прикрытие тех или иных контингентов или военных объектов. С другой стороны, это военное присутствие связано с таким понятием как оперативная военная совместимость, и в этом смысле США усиливают свои возможности по продаже вооружений европейским странам", — отметил эксперт.