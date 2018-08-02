В Харькове горит инженерно-педагогическая академия

КИЕВ, 2 авг – РИА Новости. Пожар площадью около 500 квадратных метров пытаются потушить спасатели в Украинской инженерно-педагогической академии в Харькове, сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В Харькове пожарные ликвидируют пожар на крыше Украинской инженерно-педагогической академии… По прибытию к месту пожара было обнаружено, что горит крыша двухэтажного учебного корпуса на ориентировочной площади 500 квадратных метров", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пожар вспыхнул в четверг в 15.07 (совпадает с мск), к его ликвидации привлечены 20 единиц техники и 91 человек личного состава.