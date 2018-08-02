На Украине возбудили дело после взрыва машины с депутатом

КИЕВ, 2 авг – РИА Новости. Полиция квалифицировала взрыв автомобиля на Украине, где тяжело ранен депутат Каменского горсовета от "Батькивщины" Виталий Чернявский, как "покушение на убийство", сообщила пресс-служба полиции в Днепропетровской области.

Ранее местный новостной сайт "Событие" сообщил, что в четверг в Днепропетровской области взорвался микроавтобус, в котором находился Чернявский, депутат госпитализирован в тяжелом состоянии.

"По факту взрыва автомобиля в городе Каменское полиция возбудила уголовное дело. В рамках открытого по части второй статьи 15 и пункта 5 части второй статьи 115 ("покушение на умышленное убийство") уголовного производства полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего", — сообщается на сайте областной полиции.

По данным правоохранителей, в четверг около 15.25 (совпадает с мск) на перекрестке улиц Москворецкой и Сачко в Каменском взорвался автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился 49-летний мужчина.

"Водитель получил тяжелые травмы, с которыми бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в городскую больницу. Сейчас на месте работают следователи и взрывотехники. Проводятся все необходимые экспертизы и другие следственные действия", — говорится в сообщении.