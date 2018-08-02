В США предупредили о "сокрушительных" санкциях против России

ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Предложенные в четверг группой сенаторов санкции против России будут "самыми жесткими и сокрушительными", заявил один из авторов законопроекта сенатор-республиканец Линдси Грэм. © AP Photo / Susan Walsh Американский сенатор заявил, что санкции США против России не работают

Группа американских сенаторов внесла в сенат законопроект, предлагающий ввести новые санкции против России, в том числе против нового госдолга РФ, следует из текста заявления сенаторов. Проект также предусматривает новые санкции к российским политикам и бизнесменам.

"Нынешний режим санкций не смог удержать Россию от вмешательства в предстоящие среднесрочные выборы 2018 года. Наша цель состоит в том, чтобы изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции и другие меры против путинской России", — говорится в заявлении сенатора, опубликованном на его сайте.

Он отмечает, что санкции и другие меры, содержащиеся в этом законопроекте, являются "самыми тяжелыми из когда-либо введенных".

По словам Грэма, новые санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не прекратит кибератаки на США и не изменит свою политику в Сирии и на Украине. При этом сенатор возлагает прямую ответственность за это на президента РФ Владимира Путина.

В настоящее время против России действует целый ряд санкций США, принятых из-за ситуации вокруг Крыма, конфликта в Донбассе и из-за "вмешательства РФ" в американские выборы в 2016 году.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.