США хотят ускорить поставки оружия странам НАТО, имеющим российское оружие

ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Сенаторы США хотят ускорить поставки американского оружия ряду стран НАТО, чтобы снизить их зависимость от оружия российского производства. Такое положение содержится в новом законопроекте, представленном группой сенаторов от демократической и Республиканской партии. Документ содержит целый ряд антироссийских мер, включая санкции.

Так, в законопроекте есть положения, "ускоряющие передачу оборонных изделий странам НАТО с целью уменьшения зависимости некоторых стран НАТО от российской военной техники".

Кроме того, в документе предлагается сделать "решительное заявление о поддержке НАТО" и включить требование о том, чтобы выход США из состава НАТО был возможен только в случае одобрения такого решения двумя третями сената. Данная норма вызвана рядом критическим замечаний в адрес НАТО со стороны президента США Дональда Трампа, который, впрочем, никогда не говорил о намерении выйти из Альянса.