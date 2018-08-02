В Никарагуа в ходе протестов погибли 317 человек

Демонстрант во время акции протеста против правительства Никарагуа. 9 июня 2018 года

Демонстрант во время акции протеста против правительства Никарагуа. 9 июня 2018 года

МЕХИКО, 2 авг – РИА Новости. Число погибших в ходе идущих с апреля протестов в Никарагуа достигло 317 человек, сообщает в четверг Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ).

"Согласно информации Специального механизма отслеживания ситуации для Никарагуа по итогам пяти недель работы в стране, по состоянию на 30 июля число погибших с 18 апреля 2018 года достигло 317 человек", — говорится в докладе комиссии.

Из них 21 погибший – сотрудники полиции. Число убитых детей и подростков в ходе кризиса составило 23 человека.

Ранее правозащитная Никарагуанская ассоциация по правам человека оценивала число погибших в ходе протестов в 448 человек.

Антиправительственные протесты в Никарагуа начались в апреле, после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция, и называет происходящее заговором против страны.