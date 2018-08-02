В Днепропетровской области взорвался микроавтобус с местным депутатом

КИЕВ, 2 авг – РИА Новости. Микроавтобус, в котором находился депутат Каменского горсовета от "Батькивщины" Виталий Чернявский, взорвался в Днепропетровской области Украины, депутат госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил местный новостной сайт "Событие".

"Микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором находился депутат Каменского горсовета Виталий Чернявский, взорвался и загорелся на ходу на пересечении улиц Москворецкой и Сачко 2 августа около 15.00 (совпадает с мск). Сам депутат остался жив, однако сильно пострадал", — сообщает издание со ссылкой на своего корреспондента с места ЧП.

По его данным, спасатели тушат автомобиль, на месте работают полицейские и взрывотехники.

По словам очевидцев ЧП, которые ехали перед микроавтобусом, взрыву и возгоранию транспортного средства предшествовал громкий хлопок, похожий на взрыв заряда взрывчатого вещества. От силы взрыва в находящихся рядом жилых домах вылетели оконные стекла, отмечает издание.

До прибытия скорой первую помощь депутату оказывали небезразличные граждане.

По данным издания, Чернявский был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи. В больнице сообщили, что состояние депутата тяжелое.