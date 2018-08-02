Литовские власти назвали партнерство с США приоритетом внешней политики

ВИЛЬНЮС, 2 авг — РИА Новости. Стратегические партнерские отношения с США являются приоритетом во внешней политике Литвы, заявил в четверг премьер-министр балтийской республики Саулюс Сквернялис.

"Хочу подчеркнуть важность трансатлантического единства. Не можем себе даже позволить сомневаться в том, что НАТО сильный и надежный альянс", — заявил Сквернялис на встрече с делегацией представителей конгресса США.

По словам премьер-министра, безопасность остается одним из важнейших приоритетов Литвы, поэтому оборонные расходы республики в этом году достигнут 2% от ВВП.

Государственный совет по обороне Литвы принял решение в 2019 году выделить на оборону не менее 2,05 % от ВВП, в 2030 году — не менее 2,5%. В государственном бюджете Литвы на 2018 год указано, что в оборонное финансирование республики достигнет 2,006% от ВВП — это 873 миллиона евро. В прошлом году Литва выделила на нужды обороны 723,8 миллиона евро, то есть 1,8% от ВВП.

На саммите НАТО в 2014 году в Бухаресте было принято решение, что в перспективе все страны альянса доведут свои оборонные расходы до 2% от ВВП. Однако, по оценке НАТО от июня 2017 года, из 29 членов блока не менее 2% от ВВП на оборону тратят только США, Греция, Великобритания, Эстония, Румыния и Польша. Трамп неоднократно призывал партнеров по альянсу выполнять достигнутые в Бухаресте договоренности повышать расходы на оборону до 2% от ВВП, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО. В ходе саммита НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп поднял вопрос не только о достижении членами альянса согласованного уровня расходов на оборону в размере 2% от ВВП, но установил новый барьер — 4%.