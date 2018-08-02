Еврокомиссия намерена оказать помощь фермерам ЕС во время засухи

БРЮССЕЛЬ, 2 авг – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия решила оказать поддержку сельскому хозяйству Евросоюза на фоне засухи, говорится в сообщении ЕК.
"Фермеры смогут заранее получить (часть – ред.) предназначенных им прямых платежей и выплат на развитие сельской местности, а также им будет предоставлена большая гибкость при использовании земли, которую обычно не используют для (сельскохозяйственного – ред.) производства, чтобы кормить животных", — говорится в релизе.
Еврокомиссар по сельскому хозяйству Фил Хоган заявил ранее в четверг, что очень обеспокоен ситуацией. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с вопросом, речь идет сейчас о Северной Европе, однако поскольку лето еще не закончилось, ЕК будет внимательно следить за развитием событий. Речь идет о платежах, совершаемых из бюджета ЕС в рамках "Общей программы сельхозполитики" для поддержки фермеров. Эти средства, исходя из информации ЕК, предоставляются безвозмездно во всех странах ЕС тем фермерам, которые удовлетворяют определенным критериям.
Деньги на прямые платежи поступают из бюджета ЕС, а на развитие – из бюджета ЕС и от соответствующей страны ЕС. В текущем финансовом году общий лимит прямых платежей для фермеров из всех государств Евросоюза, установленный в бюджете ЕС в рамках программы "Общей сельскохозяйственной политики", составляет 42,132 миллиарда евро, свидетельствуют материалы ЕК. В среднем, прямые платежи составляют порядка 270 евро на гектар. Лимит средств на развитие сельхозместности на 2018 год – 13,62 миллиарда евро.