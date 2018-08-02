Трамп получил новое письмо от Ким Чен Ына

ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп получил новое письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына 1 августа в развитие их договоренностей на саммите в Сингапуре, сообщила в четверг журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Письмо президенту Трампу от председателя Кима было получено 1 августа. Постоянная переписка между двумя лидерами направлена на развитие их встречи в Сингапуре и продвижении вперед их обязательств, закрепленных в совместном заявлении США и КНДР", — сказала она.

Это уже не первое письмо, которое получил Трамп от Ким Чены Ына. Первого июня, еще до исторического саммита в Сингапуре в Белом доме американский президент провел встречу с главным советником северокорейского лидера, заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем. Ким Ён Чхоль передал Трампу письмо от Ким Чен Ына. Президент США тогда не раскрыл его содержания, но назвал послание "теплым и милым".

В июне в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. По итогам Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем. Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.