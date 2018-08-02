Харьковская область планирует обустроить границу с Россией к концу года

КИЕВ, 2 авг – РИА Новости. Закончить обустройство границы с РФ в Харьковской области украинские власти планируют до конца текущего года, сообщил в четверг заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян.

"В Харьковской области протяженность границы 270 километров, 220 мы уже обустроили. В этом году все работы будут завершены. Следующим этапом обустройства российско-украинской границы будет сумской участок. Сейчас этот процесс начался в координации с местными органами власти", — приводит слова Трояна пресс-служба МВД Украины на своем сайте.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что инженерно-техническое обустройство госграницы на территории Харьковской области с Российской Федерацией по проекту "Европейский вал" должно быть полностью закончено в 2017 году, однако работы идут до сих пор.

В 2015 году украинское правительство утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Позднее проект переименовали в "Европейский вал". Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 160 миллионов долларов по текущему курсу). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано больше чем вдвое.

В пограничной службе заявляли, что завершению проекта "Стена" на границе с Россией мешает политическая составляющая и дискредитирующая проект информационная кампания в СМИ.