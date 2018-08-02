ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Группа американских сенаторов представила на рассмотрение законопроект, который ужесточает санкции против России, следует из заявления представителей Демократической и Республиканской партий.
"Нынешний режим санкций не смог удержать Россию от вмешательства в предстоящие среднесрочные выборы 2018 года. Наша цель состоит в том, чтобы изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции и другие меры против путинской России", — заявил один из авторов законопроекта, сенатор-республиканец Линдси Грэм.
По его словам, предлагаемые меры станут "самыми тяжелыми из когда-либо введенных".
Новые санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не прекратит кибератаки на США и не изменит политику в Сирии и на Украине, добавил Грэм. Прямую ответственность за это сенатор возлагает на президента России Владимира Путина.
"Усиление давления"
63.1%Перестать покупать американские казначейские облигации
26.3%Ограничить деятельность американских компаний в России
10.6%Не думаю, что дело дойдет то таких санкций, они ударят и по Вашингтону
В частности, законопроект предполагает усиление санкций против российского энергетического и финансового секторов, предприятий с участием госкапитала, суверенного долга, секторальные санкции против киберигроков в России, создание Национального центра реагирования на российские угрозы.
Кроме того, в законопроекте есть положения, ускоряющие передачу оборонных изделий странам НАТО с целью уменьшения зависимости некоторых из них от российской военной техники. Также предлагается сделать "решительное заявление о поддержке НАТО" и включить требование о том, чтобы выход США из состава альянса был возможен, только если его одобрят две трети сената. Эта норма вызвана критикой в адрес НАТО со стороны президента Дональда Трампа, который, впрочем, никогда не говорил о намерении выйти из Альянса.
В Госдуме в ответ на это пообещали зеркальную реакцию, а новые санкции назвали "дубинкой по выбиванию основных игроков с поля".
Отношения России и западных стран ухудшились весной 2014 года в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел санкции — сначала против отдельных физических лиц, затем против целых секторов экономики. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.