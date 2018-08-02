ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Группа американских сенаторов представила на рассмотрение законопроект, который ужесточает санкции против России, следует из заявления представителей Демократической и Республиканской партий.

В документе предлагается ввести новые ограничительные меры, в том числе и против российского госдолга. Кроме того, законопроект предусматривает санкции против российских политиков и бизнесменов.

"Нынешний режим санкций не смог удержать Россию от вмешательства в предстоящие среднесрочные выборы 2018 года. Наша цель состоит в том, чтобы изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции и другие меры против путинской России", — заявил один из авторов законопроекта, сенатор-республиканец Линдси Грэм.

По его словам, предлагаемые меры станут "самыми тяжелыми из когда-либо введенных".

Новые санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не прекратит кибератаки на США и не изменит политику в Сирии и на Украине, добавил Грэм. Прямую ответственность за это сенатор возлагает на президента России Владимира Путина.

"Усиление давления"

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Грэм и его коллега-демократ Боб Менендес объявили о начале работы над "всеобъемлющим законопроектом" по усилению санкционного давления на Россию на прошлой неделе. По словам главы комитета по международным делам сената США Боба Коркера, конгресс может принять этот законопроект до конца года.

В частности, законопроект предполагает усиление санкций против российского энергетического и финансового секторов, предприятий с участием госкапитала, суверенного долга, секторальные санкции против киберигроков в России, создание Национального центра реагирования на российские угрозы.

Кроме того, в законопроекте есть положения, ускоряющие передачу оборонных изделий странам НАТО с целью уменьшения зависимости некоторых из них от российской военной техники. Также предлагается сделать "решительное заявление о поддержке НАТО" и включить требование о том, чтобы выход США из состава альянса был возможен, только если его одобрят две трети сената. Эта норма вызвана критикой в адрес НАТО со стороны президента Дональда Трампа, который, впрочем, никогда не говорил о намерении выйти из Альянса.

В Госдуме в ответ на это пообещали зеркальную реакцию, а новые санкции назвали "дубинкой по выбиванию основных игроков с поля".

Отношения России и западных стран ухудшились весной 2014 года в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел санкции — сначала против отдельных физических лиц, затем против целых секторов экономики. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.