Сербские десантники почтили память российских воинов в День ВДВ

БЕЛГРАД, 2 авг – РИА Новости. Ветераны единственной 63-й десантной бригады армии Сербии в День Воздушно-десантных войск РФ почтили память российских воинов, защищавших страну, возложением цветов к памятнику в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.

Сербские десантники из объединения ветеранов 63-й дивизии (ныне 63-го десантного батальона в составе специальной бригады Вооруженных сил Сербии – ред.) в четверг собрались у храма Рождения Пресвятой Богородицы в крепости Калемегдан в центре сербской столицы. Место было выбрано потому, что храм после Первой мировой войны восстанавливал в 1920-х годах прославленный русский и югославский архитектор Николай Краснов, а расписывал после реконструкции художник-фрескописец Андрей Биценко.

После торжественной литургии в честь православного праздника Святого Илии-пророка в церкви, называемой белградцами Ружица, сербские десантники с флагами ВДВ России и 63-й десантной бригады прошли в центральную часть крепости, где возложили цветы к памятнику русским и сербским воинам, защищавшим Белград в Первую мировую войну.

"Ветераны 63-й бригады стараются делать все для сохранения мирного православного неба и памяти о русских и сербских погибших братьях, особенно десантниках",- заявил агентству представитель объединения Марко Зорица.

Он подчеркнул, что с российскими десантниками его с соратниками связывает не только военная специальность, но и этническое, культурное и духовное родство.

Памятник в честь русских и сербских воинов — защитников Белграда, погибших в годы Первой мировой войны на рубеже Калемегданской крепости, в сентябре 2014 года открыли тогдашний президент Сербии Томислав Николич, патриарх Сербский Ириней и глава попечительского совета Центра национальной славы и Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин.

Памятник работы российских скульпторов был передан сербской стороне общественным фондом "Центр Национальной Славы" и ФАП. Памятный знак в форме креста со скульптурным изображением святого Георгия Победоносца высотой 2,7 метра сделан из гранита и бронзы.

В Сербии в годы Первой мировой войны погибла половина мужского населения страны. Среди погибших было более 9 тысяч российских воинов, воевавших за свободу Сербии. Останки русских моряков и артиллеристов, участвовавших в обороне Белграда от наступавших австро-венгерских войск, захоронены в склепе памятника "Русской Славы" на кладбище "Ново гробле" и в Калемегданской крепости.