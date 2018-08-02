ЕСПЧ принял жалобу российского журналиста на блокировку Telegram

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу российского журналиста Александра Плющева на блокировку мессенджера Telegram, сообщил в четверг адвокат Павел Чиков.

"ЕСПЧ зарегистрировал жалобу журналиста Александра Плющева на блокировку Telegram. Первый фильтр пройден", — написал Чиков в своем Telegram-канале, приложив копию документа из секретариата Страсбургского суда.

Ранее журналист пробовал оспорить решение в российском суде, но его жалобу отказались рассматривать. Аналогичный иск подавал в российский суд другой известный журналист, Олег Кашин, тоже безрезультатно.

Решение о блокировке Telegram в России вступило в силу в апреле этого года, но до конца пока не исполнено. У многих пользователей мессенджер продолжает работать. Попытки заблокировать Telegram неоднократно вызывали веерное отключение IP-адресов ряда сторонних ресурсов, не связанных с Павлом Дуровым или его мессенджером.

Аргументируя необходимость заблокировать Telegram, в Роскомнадзоре и ФСБ указывали на то, что отказ руководства мессенджера сотрудничать с властями угрожает интересам государства и общества и играет на руку террористам. Ряд терактов в России, в том числе в петербургском метро в прошлом году, координировались именно через Telegram.