Эксперты ВОЗ прибыли в эпицентр новой вспышки Эболы в ДР Конго

ЖЕНЕВА, 2 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в эпицентр новой вспышки смертельного вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВОЗ Тарик Язаревич.

"Команда прибыла на место. В этом районе работает 15 человек. Это прибывшие эксперты ВОЗ, а также наши сотрудники из центра в Северном Киву. Сегодня как раз 4 человека прибыли в эпицентр вспышки, в деревню Мангина, откуда поступило большинство случаев", — сказал он.

Язаревич напомнил, что правительство Демократической Республики Конго сообщил ВОЗ о четырех предварительных пробах, которые указывают на заражение Эболой. Однако ВОЗ пока не располагает данными о том, сколько человек может быть заражено. По его словам, в настоящее время проводится оценка ситуации на месте.

"Мы пока не знаем, какой это тип вируса. Его сейчас определяют. Это не должно занять много времени. Та вакцина, которую мы использовали в экваториальной провинции, эффективна против одного типа вируса. Но мы пока не знаем, с тем ли типом заболевания мы столкнулись сейчас", — добавил представитель ВОЗ.