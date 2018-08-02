Кличко назвал Илью Муромца украинским богатырем

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко во время открытия памятника Илье Муромцу назвал его украинским богатырем.

Политик заявил, что герой былин родился под Черниговом, служил в дружине князя Владимира и защищал Киев.

"Это наш богатырь, это наша история, которую у нас пытаются украсть. Поэтому Муромец стоит здесь, на историческом месте, где когда-то располагалась богатырская застава", — цитирует Кличко его пресс-служба.

Монумент высотой 11 метров возвели в одном из киевских парков. Позировал скульптору в образе богатыря украинский спортсмен, обладатель титула "самый сильный человек мира" Василий Вирастюк.

Кличко отметил, что создали памятник по уникальной технологии. "Его части отливали в формах, изготовленных с помощью 3D-принтера. Такого для скульптуры большого размера на Украине — и, может быть, в мире — еще не делали!" — сказал мэр.

Илья Муромец — один из главных героев русских былин. По одной из версий, прототип — тезка богатыря — жил в XII веке, его мощи покоятся в Киево-Печерской лавре.

В России считают, что богатырь родился в селе Карачарово недалеко от Мурома. Но украинские историки заявляют, что он уроженец Моровска (Моровийска) под Черниговом, который в древности назывался Муромском.