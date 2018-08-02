Генпрокурор Украины заявил о дестабилизации обстановки в стране

КИЕВ, 2 авг – РИА Новости. Украинский генпрокурор Юрий Луценко считает, что началась реализация плана по дестабилизации ситуации на Украине, об этом говорят участившиеся нападения на проукраински настроенных граждан на юге страны.

"У меня есть ощущение, что начался план дестабилизации, и на это должна реагировать силовая часть государства", — заявил Луценко в четверг на брифинге, который транслировал телеканал "112. Украина"

Он связывает это с последними нападениями на юге Украины, и называет эти нападения "антиукраинскими провокациями".

"Дело Гандзюк (нападение на работницу горсовета в Херсоне – ред.) является только частью цепочки антиукраинских провокаций на юге Украины. Сегодняшние события в Одессе свидетельствуют, что есть скоординированный план дестабилизации проукраинской жизни на юге Украины. С моей точки зрения, это требует от правоохранительной системы максимальной концентрации", — заявил Луценко.

Он сообщил, что в пятницу проведет совещание с силовиками об усилении работы.

Ранее полиция сообщила, что неизвестный облил работницу городского совета в украинском Херсоне неизвестным веществом. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована. Правоохранители завели уголовное дело по статье "умышленное тяжкое повреждение с целью запугивания".

Кроме того, во вторник днем неизвестный застрелил в Бердянске Запорожской области бывшего участника военной операции в Донбассе, известного местного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат". Правоохранители завели уголовное дело по статье "умышленное убийство".

В четверг в Одессе была совершена попытка покушения на представителей местной ячейки "Народного руха Украины" — в машину с активистами врезался грузовик, водитель которого убежал.