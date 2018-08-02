МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Опасного сближения самолета Airbus A330 российской авиакомпании iFly с другим самолетом над водами Черного моря не было, заявил РИА Новости представитель Росавиации.

"Угрозы безопасности полетов не было. Было ложное срабатывание системы TCAS", — сказали в ведомстве.

Ранее в четверг госкорпорация по организации воздушного движения (ОрВД) сообщила, что 1 августа около 10.00 мск во время полета самолета А330 авиакомпании iFly, следовавшего из Антальи в Москву, в районе ответственности турецких авиадиспетчерских служб над международными водами Черного моря примерно в 250 км юго-западнее Сочи экипажем было зафиксировано срабатывание TCAS — бортовой системы предупреждения опасных сближений.