Президент Македонии назвал договор с Грецией "правовым самоубийством"

БЕЛГРАД, 2 авг – РИА Новости. Президент Македонии Георге Иванов назвал подписанный договор между Скопье и Афинами о переименовании республики Македония "правовым самоубийством" в своем обращении к согражданам в национальный праздник – День республики в четверг.

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров в июне подписали соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Продолжавшийся свыше 25 лет спор о названии между Грецией и Македонией мешал приему последней в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.

Президент Иванов публично выразил свою позицию на торжественных мероприятиях в местечке Мечкин Камен в городе Крушево в четверг.

"Это правительство пытается обойти меня стороной… Они врут, что по договору меняется только название страны. Напротив, меняется и македонская национальная идентичность, нарушается и 74-летнее право на самоопределение, стирается государственно-правовая идентичность, 27-летняя история государства", — приводит заявление Иванова телеканал a1on и другие СМИ.

"Лгут, что таким образом гарантируется членство в НАТО и ЕС, потому что без подлинных реформ, борьбы с коррупцией и партийной зависимостью не будет евроатлантической интеграции. Даже если мы внесем изменения в конституцию, членство не получим автоматически. Принятием греческого договора принижаются наши права в ООН, мы становимся подчиненными и зависимыми от Греции", — отметил Иванов.

Глава государства — доктор наук и бывший замдекана юридического факультета в Скопье — подчеркнул, что отказывается подписывать утвержденный ранее парламентом закон о вступлении договора между Скопье и Афинами в силу.

"Этим договором юридически устраняется македонский народ. Они хотят убедить македонский народ совершить правовое самоубийство", — подчеркнул президент Иванов.

Депутаты собрания (парламента) Македонии утвердили в минувший понедельник большинством в 68 (из всего 120) голосов правящей коалиции дату консультативного референдума о переименовании бывшей югославской республики — он назначен на 30 сентября. Премьер Македонии Зоран Заев призвал македонцев выйти на всеобщее голосование и пообещал уважать выбор граждан на референдуме о переименовании страны.

В парламентском голосовании в понедельник не участвовали представители крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ, которые ранее не согласились с предложенной премьером формулировкой вопроса. По мнению оппонентов Заева, вопрос "Выступаете ли вы за членство в ЕС и НАТО с принятием договора между республикой Македония и республикой Греция?" ставит избирателей в вынужденное положение.

Главный национальный праздник Македонии связан с православным днем почитания Святого Илии-пророка и двумя произошедшими в эту дату историческими событиями: Илинденским восстанием в городе Крушево против Османской империи в 1903 году, которое началось 2 августа, и учреждением Антифашистского собрания по народному освобождению Македонии (АСНОМ) в 1944 году. Сейчас это главный государственный праздник страны — День республики.