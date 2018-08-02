В Италии освободят из-под стражи экс-сенатора Кривицкого, сообщил адвокат

РИМ, 2 авг — РИА Новости, Александр Логунов. Защита российского экс-сенатора Дмитрия Кривицкого, арестованного в Италии по запросу российских властей, добилась его освобождения из-под стражи, сообщил в четверг его итальянский адвокат Мауро Анетрини.

"Его освобождают. Мы ждём распоряжения сегодня вечером, максимум завтра утром", — сказал юрист РИА Новости.

Первое заседание суда города Венеции по делу обвиняемого в коррупции бывшего члена Совета Федерации состоялось в минувший четверг. На втором слушании, прошедшем сегодня, его защита повторила запрос о немедленном освобождении из-под ареста. Неделей ранее Кривицкий отказался от добровольной экстрадиции в Россию и заявил, что считает себя преследуемым по политическим мотивам.

Бывший российский сенатор был арестован на прошлой неделе на севере Италии в Кортине-д"Ампеццо по запросу российских властей. Ранее его адвокат рассказал, что Кривицкий запросил убежище во Франции год назад, и французская сторона сообщила ему, что его передвижения по Евросоюзу ничем не ограничены согласно Женевской конвенции. По его словам Анетрини, экс-сенатор не знал, что в отношении него выписан международный ордер на арест. Он отметил, что решение о присвоении Кривицкому статуса беженца будет рассмотрено во Франции в ноябре.

В конце марта полиция Новгородской области объявила о розыске бывшего сенатора от региона Кривицкого, обвиняемого в получении взятки в 15 миллионов рублей.

По данным Новгородского районного суда, в начале марта вынесено постановление о заочном аресте Кривицкого, представлявшего Новгородскую область в Совете Федерации с декабря 2011 года по сентябрь 2016 года. Это решение принято по ходатайству регионального следственного управления.