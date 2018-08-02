В Нидерландах после секс-скандала уволили дирижера королевского оркестра

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Амстердамский королевский оркестр Консертгебау сообщил об увольнении главного дирижера Даниэля Гатти в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на веб-странице оркестра.

"Королевский оркестр Консертгебау прекратил сотрудничество с главным дирижером Даниэлем Гатти, данное решение вступает в силу незамедлительно", — говорится в пресс-релизе.

Ранее газета Washington Post опубликовала статью, в которой две оперные певицы обвинили дирижера в сексуальных домогательствах.

Как говорится в пресс-релизе, "эти обвинения и реакция на них Гатти привели к сильному беспокойству как музыкантов, так и сотрудников, а также партнеров на родине и за рубежом".

Также сообщается, что после публикации в Washington Post несколько женщин из оркестра сообщили, что испытывали на себе неподобающее поведении дирижера. "Это нанесло непоправимый урон доверительным отношениям между оркестром и главным дирижером", — говорится в документе.

Как сообщается в релизе, все запланированные с участием Гатти концерты пройдут под руководством других дирижеров.