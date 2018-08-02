Замглавы миссии ОБСЕ Хуг прибыл с визитом в Донецк

ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг прибыл в четверг в Донецк, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг в настоящее время прибыл в Донецк", — заявил представитель ведомства.
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