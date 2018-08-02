В ДНР сообщили об одном погибшем за сутки из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Человек погиб в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщил в четверг журналистам начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

"В результате обстрелов территории нашей республики один военнослужащий народной милиции ДНР получил ранения не совместимые с жизнью", — сказал Безсонов.

По его словам, в результате обстрелов в подконтрольной ДНР Горловке повреждены две квартиры, а в селе Коминтерново на юге республики – три дома.