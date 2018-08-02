Оператор парижских аэропортов подал в суд на рэперов из-за драки в Орли

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Оператор парижских аэропортов Groupe ADP подал в суд на подравшихся в холле аэропорта Орли французских рэперов за "нарушение общественного порядка", нанесение материального ущерба и "угрозу жизни окружающих", сообщает радиостанция France Info.

Холл аэропорта Орли под Парижем в среду был временно закрыт после драки между двумя французскими рэперами Booba и Kaaris. В общей сложности в стычке принимали участие около десяти человек. В ходе инцидента была повреждена мебель.

Как сообщает радиостанция, иск был подан в общей сложности в отношении 14 человек. В представленном документе утверждается, что "драка помешала установке периметра охраны в зоне забытого багажа".

По данным телеканала LCI, владелец торговой точки, которой был нанесен ущерб, также подал в суд за "нанесение ущерба, массовые беспорядки и грабеж".