Полиция завершила расследование на месте пожара в высотке в Лондоне

ЛОНДОН, 2 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Полиция Лондона завершила расследование на месте пожара в высотном доме Grenfell Tower в Северном Кенсингтоне, что означает, что высотка официально больше не является местом преступления, говорится в сообщении полиции.

В ходе расследования, длившегося более года, полиция взяла образцы строительных материалов, провела фото- и видеосъемку внутри и снаружи дома, в работе также использовались лазерные сканеры.

Сгоревший дом, обнесенный лесами, полностью переходит под контроль управляющей компании, которая была назначена в июне 2017 года. При этом местная полиция будет продолжать патрулировать прилегающую к дому территорию.

Ранее британские власти пообещали взять под свою ответственность дальнейшие работы в Grenfell Tower, касающиеся управления, безопасности и допуска на объект.

Пожар в 24-этажном социальном доме, расположенном в Северном Кенсингтоне — не слишком благополучном, хотя и снабженном современной инфраструктурой районе на западе британской столицы, произошел в ночь на 14 июня 2017 года.

Большинство проживавших в доме были выходцами из стран Африки и Ближнего Востока. Жертвами пожара стали 72 человека, в том числе маленькие дети. Более 70 человек пострадали. Некоторые жильцы "высотки" находились в стране нелегально.