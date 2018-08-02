Испанские виноделы рассказали о влиянии жары на производство

МАДРИД, 2 июл – РИА Новости. Жара, установившаяся в Испании, не окажет негативного влияния на производителей винограда, рассказали РИА Новости в Испанской федерации вина (FEV).

На этой неделе в Испанию пришла так называемая "волна жары". В четверг повышенный уровень опасности введен в 39 провинциях. "Красный" уровень (более 41 градуса) установлен в Бадахосе (автономное сообщество Эстремадура). Жара простоит до воскресенья, после чего пойдет на спад.

"Это первая волна жары за все лето, и она пришла очень поздно. Кроме того, весной в этом году было много дождей, в отличие от прошлого года. Ситуация не выходит за пределы нормы. Да, в эти несколько дней стоят жаркие дни, но это обычно для августа, ничего чрезвычайного нет", — говорит представитель федерации.

По его словам, о проблеме можно говорить только в том случае, если жара стоит на протяжении более длительного периода – как это было в прошлом и позапрошлом годах. Еще более существенная проблема для виноградников – град.

"В прошлом году жара стояла намного дольше, и это немного осложнило ситуацию. 2016 и 2017 годы были очень сухими, главная проблема жары — засуха, долго не было дождей. Кроме того, в прошлом году весной был град – с точки зрения климата год был гораздо более сложным, чем сейчас", — добавил он.