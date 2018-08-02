ГПУ еще не решила, какое наказание потребует для Савченко и Рубана

КИЕВ, 2 авг – РИА Новости. Генпрокуратура Украины еще не определилась, какое наказание будет требовать в суде для депутата Верховной рады Надежды Савченко и главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемых в терроризме, заявил в четверг генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Ранее генпрокурор заявил, что досудебное расследование уголовного дела в отношении Савченко и Рубана завершено. Луценко заявил, что суд над подозреваемыми должен начаться уже в этом году.

"На этом этапе еще не определено, какую меру наказание будет просить прокурор в суде. Но я уверен, что это будет максимальное наказание, предусмотренное законодательством за подготовку теракта", — заявил Луценко на брифинге, который транслировал телеканал "112. Украина".

По его словам, следствие собрало достаточно доказательств, в том числе научные экспертизы, которые подтвердят вину Савченко и Рубана в суде.

Рубан был задержан СБУ в марте при попытке выехать из неподконтрольной Киеву территории Донбасса на подконтрольную территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд ранее арестовал его на два месяца.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.