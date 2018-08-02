У ГПУ нет доказательств причастности Медведчука к делу Савченко и Рубана

КИЕВ, 2 авг – РИА Новости. Генпрокуратура Украины не располагает какими-либо доказательствами причастности лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа", представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука к делу против Надежды Савченко и Владимира Рубана, заявил в четверг генпрокурор Юрий Луценко.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Медведчук может быть причастным к делу депутата Верховной рады Савченко и главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана, подозреваемым в подготовке терактов в Киеве.

"В любом деле я могу оперировать лишь доказанными в законной плоскости фактами. На этот момент достаточных доказательств для того, чтобы предоставить Медведчуку какой-либо процессуальный статус, кроме свидетеля, у следствия нет… Мы изучаем возможность его связи с какой-либо антиукраинской деятельностью и не только по этому делу", — заявил Луценко на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

По его словам, правоохранители проверяют возможные связи Савченко с Медведчуком и связанными с ним общественными организациями с 1990 года.

Ранее Луценко заявил, что Генпрокуратура и Служба безопасности Украины завершили досудебное расследование уголовного дела в отношении Савченко и Рубана. По его словам, суд над над подозреваемыми должен начаться уже в этом году.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку.

Рубан был задержан СБУ в марте при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд ранее арестовал его на два месяца.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.