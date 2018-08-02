СТОКГОЛЬМ, 2 авг – РИА Новости. Полиция Швеции обнаружила предметы, имеющие отношение к краже двух королевских корон и державы, похищенных во вторник из собора близ Стокгольма, пишет шведская газета Expressen.
Предметы, имеющие отношение к краже, или, как предполагает газета, сами украденные королевские регалии, найдены в местечке Рослаген близ Стокгольма. Прокурор Кристиан Агнеклев не подтвердил эту информацию, но и не опроверг ее, отмечает газета.
Leif GW Persson om stulna kungakronorna: Det är ett beställningsjobb!https://t.co/nJ2WlfSGd6 pic.twitter.com/mXqELRggUh— Svensk Historia (@svenskhistoria) 2 августа 2018 г.
"На данный момент я не могу подтвердить какую-либо информацию о том, что произошло в ходе следствия", — сказал газете прокурор.
Во вторник в середине дня из собора города Стренгнес, расположенного в 90 километрах от Стокгольма, неизвестные украли части похоронных регалий короля Карла IX и его супруги Кристины. Шведский король Карл IX скончался в 1611 году, его похоронили в соборе Стренгнес. Похоронные регалии – его корона, держава, а также корона скончавшейся в 1625 году его супруги Кристины хранились в соборе под сигнализацией. По имеющейся на тот момент у полиции информации, близ места происшествия видели двух мужчин, которые скрылись на небольшой моторной лодке. Позже полиция сообщила, что воры, судя по всему, могли скрыться с места преступления на велосипедах.
"Можно подумать, что там есть бриллианты, но поскольку корона шведского производства, то там кристаллы горных пород. Сам по себе горный кристалл не особенно дорогой и абсолютно не изъятый из своего окружения. Быть может, какую-нибудь тысячу крон", — сказала эксперт. По ее словам, украденные регалии представляют, скорее, большую историческую ценность и продать их сложно из-за их известности.
По данным шведского совета по предупреждению преступности, кражи ценных предметов из церквей в течение нескольких лет были большой проблемой для приходов. Их число заметно снизилось за последние годы, когда церковь потратила на меры безопасности и ужесточение правил хранения ценных вещей в церкви 300 миллионов крон (около 30 тысяч евро). За 2015 год правоохранительные органы зарегистрировали 400 церковных краж, восемью годами ранее таких краж было 640.