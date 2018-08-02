СТОКГОЛЬМ, 2 авг – РИА Новости. Полиция Швеции обнаружила предметы, имеющие отношение к краже двух королевских корон и державы, похищенных во вторник из собора близ Стокгольма, пишет шведская газета Expressen.

Предметы, имеющие отношение к краже, или, как предполагает газета, сами украденные королевские регалии, найдены в местечке Рослаген близ Стокгольма. Прокурор Кристиан Агнеклев не подтвердил эту информацию, но и не опроверг ее, отмечает газета.

Leif GW Persson om stulna kungakronorna: Det är ett beställningsjobb!https://t.co/nJ2WlfSGd6 pic.twitter.com/mXqELRggUh — Svensk Historia (@svenskhistoria) 2 августа 2018 г.

"На данный момент я не могу подтвердить какую-либо информацию о том, что произошло в ходе следствия", — сказал газете прокурор.

Во вторник в середине дня из собора города Стренгнес, расположенного в 90 километрах от Стокгольма, неизвестные украли части похоронных регалий короля Карла IX и его супруги Кристины. Шведский король Карл IX скончался в 1611 году, его похоронили в соборе Стренгнес. Похоронные регалии – его корона, держава, а также корона скончавшейся в 1625 году его супруги Кристины хранились в соборе под сигнализацией. По имеющейся на тот момент у полиции информации, близ места происшествия видели двух мужчин, которые скрылись на небольшой моторной лодке. Позже полиция сообщила, что воры, судя по всему, могли скрыться с места преступления на велосипедах.

Украденные ценности объявлены в розыск через систему Интерпола. Одна из шведских экспертов в области антиквариата Пиа Стаель фон Хольстеин, комментируя ценность кражи в денежном измерении, сказала Радио Швеции SR, что воры вряд ли обогатятся.

"Можно подумать, что там есть бриллианты, но поскольку корона шведского производства, то там кристаллы горных пород. Сам по себе горный кристалл не особенно дорогой и абсолютно не изъятый из своего окружения. Быть может, какую-нибудь тысячу крон", — сказала эксперт. По ее словам, украденные регалии представляют, скорее, большую историческую ценность и продать их сложно из-за их известности.

По данным шведского совета по предупреждению преступности, кражи ценных предметов из церквей в течение нескольких лет были большой проблемой для приходов. Их число заметно снизилось за последние годы, когда церковь потратила на меры безопасности и ужесточение правил хранения ценных вещей в церкви 300 миллионов крон (около 30 тысяч евро). За 2015 год правоохранительные органы зарегистрировали 400 церковных краж, восемью годами ранее таких краж было 640.