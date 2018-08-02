СИНГАПУР, 2 авг — РИА Новости. Россия и АСЕАН намерены сотрудничать в сфере кибербезопасности, формы такого взаимодействия будут прорабатываться, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Второе направление, которое всех интересовало и которое полностью отвечает нашим приоритетам международной деятельности, — это борьба с киберпреступностью, обеспечение безопасности в информационном пространстве. Есть у стран АСЕАН интерес такую работу начинать, и мы условились проработать возможные формы такого сотрудничества", — сказал Лавров по итогам заседания Россия-АСЕАН в Сингапуре.

АСЕАН — региональная межправительственная организация широкого профиля, которая объединяет десять стран Юго-Восточной Азии. Россия с 1990-х годов развивает диалоговое сотрудничество с АСЕАН, участвуя в саммитах организации. Участниками регионального форума АСЕАН являются 27 стран, в том числе РФ и США.