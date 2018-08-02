Крупнейшие водохранилища Таиланда переполнены, есть вероятность наводнения

БАНГКОК, 2 авг – РИА Новости. Одиннадцать крупнейших водохранилищ Таиланда почти переполнены, есть вероятность крупного наводнения в центральных районах страны в ноябре-декабре, сообщает в четверг Третий национальный телеканал Таиланда со ссылкой на королевский департамент ирригации и департамент водных ресурсов страны.
Правительство дало распоряжение увеличить на 30% искусственный спуск воды из водохранилищ, несмотря на то, что уровень рек, в которые из них попадает вода, уже выше среднего для июля-августа, добавляет телеканал.
"Одна из проблем, которые нам приходится сейчас решать, это включение водохранилищ электростанций и ирригационных резервуаров в национальную систему управления водными ресурсами. Они должны быть не просто водохранилищами для ирригации или для создания напора для гидротурбин, они должны стать частями единой системы предотвращения наводнений", — заявил генеральный секретарь департамента водных ресурсов Таиланда доктор Сомкиат Прачамвонг, слова которого приводятся в репортаже.
"К сожалению, многие специализированные водохранилища до сих пор не имеют системы шлюзов, через которые можно было бы осуществлять поэтапный спуск воды без риска переполнения рек", — добавил он.
Чиновник также заявил, что в случае, если в течение августа не удастся снизить уровень воды в водохранилищах, есть вероятность повторения катастрофического наводнения 2011 года в ноябре-декабре текущего года, так как массы накопленной сверх безопасного уровня воды хлынут из горных районов в равнинные, как это случилось в прошлый раз.
Говоря о техническом состоянии сооружений плотин ирригационных водохранилищ и гидроэлектростанций Таиланда, Прачамвонг отметил, что оно "не вызывает опасений".
В конце июля в горной провинции Аттапы соседнего с Таиландом Лаоса вода, накопленная в водохранилище строящейся ГЭС, прорвала плотину и вызвала внезапное наводнение, в результате которого, по официальным данным, погибли не менее 28 человек, пропали без вести более 130 человек, и более 6 тысяч человек остались без крова и были эвакуированы в не затронутые наводнением районы.