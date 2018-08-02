Крупнейшие водохранилища Таиланда переполнены, есть вероятность наводнения

БАНГКОК, 2 авг – РИА Новости. Одиннадцать крупнейших водохранилищ Таиланда почти переполнены, есть вероятность крупного наводнения в центральных районах страны в ноябре-декабре, сообщает в четверг Третий национальный телеканал Таиланда со ссылкой на королевский департамент ирригации и департамент водных ресурсов страны.

Водные резервуары электростанций и ирригационные водохранилища в горных районах севера, северо-востока и запада Таиланда находятся на грани переполнения из-за сильных сезонных ливней, отмечает телеканал. По информации департамента ирригации, уровень сезонных осадков в этом году почти равен уровню 2011 года, когда дожди вызвали переполнение большинства водохранилищ и, как следствие, катастрофическое наводнение, затопившее равнинную часть страны, включая более двух третей территории столицы страны Бангкока. По прогнозам синоптиков, сильные ливни продолжатся в северном и западном Таиланде в августе – октябре этого года.

Правительство дало распоряжение увеличить на 30% искусственный спуск воды из водохранилищ, несмотря на то, что уровень рек, в которые из них попадает вода, уже выше среднего для июля-августа, добавляет телеканал.

"Одна из проблем, которые нам приходится сейчас решать, это включение водохранилищ электростанций и ирригационных резервуаров в национальную систему управления водными ресурсами. Они должны быть не просто водохранилищами для ирригации или для создания напора для гидротурбин, они должны стать частями единой системы предотвращения наводнений", — заявил генеральный секретарь департамента водных ресурсов Таиланда доктор Сомкиат Прачамвонг, слова которого приводятся в репортаже.

"К сожалению, многие специализированные водохранилища до сих пор не имеют системы шлюзов, через которые можно было бы осуществлять поэтапный спуск воды без риска переполнения рек", — добавил он.

Чиновник также заявил, что в случае, если в течение августа не удастся снизить уровень воды в водохранилищах, есть вероятность повторения катастрофического наводнения 2011 года в ноябре-декабре текущего года, так как массы накопленной сверх безопасного уровня воды хлынут из горных районов в равнинные, как это случилось в прошлый раз.

Говоря о техническом состоянии сооружений плотин ирригационных водохранилищ и гидроэлектростанций Таиланда, Прачамвонг отметил, что оно "не вызывает опасений".

В конце июля в горной провинции Аттапы соседнего с Таиландом Лаоса вода, накопленная в водохранилище строящейся ГЭС, прорвала плотину и вызвала внезапное наводнение, в результате которого, по официальным данным, погибли не менее 28 человек, пропали без вести более 130 человек, и более 6 тысяч человек остались без крова и были эвакуированы в не затронутые наводнением районы.