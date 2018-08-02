СИНГАПУР, 2 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал смешными выводы доклада комитета сената США по разведке, в котором говорится о возможном влиянии Москвы на выборную кампанию США 2016 года с помощью мемов в сети Facebook.

"Мне просто смешно, когда я слышу, что смешными картинками пытаются подорвать американскую демократию. Это, по-моему, уже проявление какой-то запредельной паранойи, и несолидно для американских законодателей раздувать подобные сенсации из ничего на пустом месте. Не мы выдумывали социальные сети, не мы настаивали на том, чтобы они были открыты для любого желающего. Вот желающих находится слишком много", — сказал Лавров журналистам.