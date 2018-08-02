Россия призывает США всерьез заняться вопросами кибербезопасности

СИНГАПУР, 2 авг — РИА Новости. Россия не раз предлагала США серьезно заняться проблемами кибербезопасности, однако пока на практике сотрудничества по данным вопросам не получается, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы многократно предлагали нашим коллегам заняться проблемами кибербезопасности всерьез, без болтовни, без каких-то огульных обвинений. Они вроде на уровне президента, на уровне госсекретаря высказывают заинтересованность в том, чтобы перевести это на профессиональную основу и рабочий механизм", — сказал Лавров журналистам.

Однако, как отметил министр, на практике сотрудничества с Вашингтоном по вопросам кибербезопасности пока не получается.