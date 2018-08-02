В Евросоюзе считают неприемлемым насилие в Зимбабве после выборов

Полиция во время протеста в Хараре в Зимбабве. 1 августа 2018

Полиция во время протеста в Хараре в Зимбабве. 1 августа 2018

БРЮССЕЛЬ, 2 авг – РИА Новости. ЕС считает неприемлемым насилие после прошедших в Зимбабве выборов, призывает все стороны к сдержанности и проведению протестов в соответствии с законом, Евросоюз готов оказать содействие демократически избранному правительству, говорится в распространенном в четверг заявлении дипслужбы ЕС.

Ранее сообщалось, что в Хараре после прошедших в стране всеобщих выборов начались акции протеста. В среду в столице были слышны выстрелы. Для разгона протестующих полиция Зимбабве применила слезоточивый газ и водяные пушки, в город прибыла военная техника. По данным полиции, в ходе протестных акций погибли три человека.

"После перестрелок и насилия, которые в последние дни уже унесли жизни нескольких человек, мы призываем к спокойствию и сдержанности все стороны, к проведению протестов в соответствии с законом. Насилие абсолютно неприемлемо, и мы выражаем наши соболезнования семьям жертв", — говорится в заявлении.

Отмечается, что выборы в Зимбабве, состоявшиеся 30 июля, а также предшествующая им избирательная кампания прошли "в основном в мирной обстановке при впечатляющем участии избирателей в этом демократическом процессе".

Ранее миссия ЕС по наблюдению за выборами, возглавляемая Эльмаром Броком, заявила, что выборы были конкурентными, и что в ходе кампании соблюдались общие политические свободы, но при этом был отмечен ряд недостатков, включая отсутствие действительно равных условий. Наблюдатели подчеркнули, что хотя само голосование было хорошо организовано, сейчас важно, чтобы при оглашении результатов была обеспечена "полная транспарентность, включая разбивку по избирательным участкам".

В дипслужбе ЕС подтвердили, что миссия по наблюдению за выборами останется на местах до завершения избирательного процесса, после чего распространит свой окончательный доклад, включая рекомендации по укреплению избирательной системы Зимбабве.

"ЕС ожидает, что все заинтересованные стороны позволят избирательному процессу идти своим чередом и завершиться в условиях полной транспарентности и уважения существующих избирательных рамок. Любые жалобы должны рассматриваться оперативно и эффективно с помощью уже предусмотренных правовых средств", — отметили в дипслужбе, подтвердив также готовность оказать помощь демократически избранному правительству в осуществлении политических и экономических реформ.

В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Во вторник избирательная комиссия сообщила, что уверена в достоверности результатов прошедших в стране в понедельник выборов, жалоб от кандидатов и политических партий не поступало.