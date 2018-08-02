В Лондоне зарезали участника рэп-группы Moscow17

ЛОНДОН, 2 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Молодой рэпер под псевдонимом Incognito, участник рэп-группы Moscow17, скончался от ножевого ранения на юге Лондона, говорится на странице Twitter музыкальной группы.

Двадцатитрехлетний рэп-исполнитель получил ножевое ранение во время драки ночью в среду. Были ранены еще два человека, их госпитализировали.

Полиция уже задержала двух человек по подозрению в совершении убийства. На месте происшествия ведутся разыскные действия.

В мае этого года другой участник группы Moscow17, Рихием Айнсворт Бартон, погиб от огнестрельного ранения.

По данным полиции Лондона, с начала текущего года в британской столице были убиты почти 80 человек, около 40 из них — в результате ножевых ранений. Власти города призывают молодежь отказаться от ношения при себе холодного оружия и соблюдать меры безопасности.