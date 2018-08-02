В Таиланде начали строить музей в память о спасении детей из пещеры

Полиция на посту около пещерного комплекса Тхам Луанг после завершения спасательной миссии в футбольной команды Дикие кабаны и их тренера, Таиланд. 15 июля 2018

Полиция на посту около пещерного комплекса Тхам Луанг после завершения спасательной миссии в футбольной команды Дикие кабаны и их тренера, Таиланд. 15 июля 2018

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Рабочие приступили к строительству музея в память о спасении 12 подростков и их футбольного тренера из пещеры Тхам Луанг в провинции Чианграй в Таиланде, сообщает Рейтер.

Работы начались после традиционной буддистской церемонии, в ходе которой власти попросили благословения у местных духов. Ожидается, что музей сможет принимать посетителей через пять месяцев. Стоимость проекта — около 300 тысяч долларов, средства на строительство музея выделит художник Чалемчай Коситпипат.

"Это место принесет много пользы нашей стране, поскольку будет напоминать о межнациональном сотрудничестве и герое, который пожертвовал своей жизнью. Туристы со всего мира будут приезжать сюда", — сказал Коситпипат.

Двенадцать подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars ("Вепри") и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода.

Операция по спасению длилась трое суток. При проведении операции погиб бывший старший сержант ВМС Таиланда, боевой пловец Саман Кунан. Перед музеем будет установлена четырехметровая статуя Кунана.