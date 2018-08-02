Неизвестный самолет опасно сблизился с российским лайнером Анталья-Москва

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Госкорпорация по организации воздушного движения (ОрВД) разбирается в ситуации опасного сближения российского самолета и неопознанного воздушного судна над водами Черного моря, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации.

"Первого августа около 10.00 мск во время полета самолета А-330 авиакомпании iFly, следовавшего из Антальи в Москву, в районе ответственности турецких авиадиспетчерских служб над международными водами Чёрного моря примерно в 250 километрах юго-западнее Сочи экипажем было зафиксировано срабатывание TCAS — бортовой системы предупреждения опасных сближений. Пилоты среагировали и выполнили рекомендации системы", — рассказали в ГК по ОрВД.

Расхождение произошло благополучно, позже самолет совершил посадку во "Внуково". На текущий момент какая-либо информация о воздушном судне, предупреждение об опасном сближении с которым выдал TCAS, отсутствует.

"На связь с бортом iFly и российскими авиадиспетчерами это судно не выходило. Идет разбирательство", — отметили в ведомстве.