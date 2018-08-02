ЕРЕВАН, 2 авг – РИА Новости. Избранная в отношении генсека ОДКБ Юрия Хачатурова мера пресечения не может быть препятствием к тому, чтобы он на некоторое время покинул Армению, заявила в четверг РИА Новости пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян.

Специальная следственная служба Армении ранее предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд в Ереване освободил Хачатурова под залог. Его адвокат Мигран Погосян 30 июля попросил следователей дать согласие на выезд из страны, обязавшись сообщить о местопребывании Хачатурова, а также гарантировав, что он явится по вызову в следственный орган.

"Избранная в отношении Хачатурова мера пресечения не может быть препятствием к тому, чтобы он на некоторый период покинул Армению", — сказала Оганджанян. Она добавила, что об этом проинформирована защита генсека ОДКБ.

Адвокат Хачатурова ранее заявил РИА Новости, что пока официального ответа не получил.

Согласно уставу ОДКБ, генеральный секретарь, должностные лица и сотрудники организации являются международными служащими. Генеральный секретарь, члены его семьи, проживающие вместе с ним, если они не являются гражданами государства пребывания, пользуются привилегиями и иммунитетами в объеме, предусмотренном Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

Пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян ранее заявил, что армянская сторона "предложила партнерам начать процесс замены генерального секретаря ОДКБ, сейчас вокруг этого вопроса ведутся интенсивные консультации с партнерами".

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.