Денуклеаризация Корейского полуострова будет сложной, считают в Сеуле

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва ожидает, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова будет технически сложным и продолжительным из-за того, что КНДР далеко продвинулась в своей ядерной программе.
"Сама природа вопроса вызывает сложности. Мы имеем дело с программой, которая очень далеко продвинулась. Думаю, чисто технически это потребует много времени и концентрации. Также потребуется сотрудничество со стороны самой Северной Кореи", — заявила она в интервью изданию Straits Times.
По словам министра, Пхеньян аргументирует свои разработки по ракетной и ядерной программам, а также разработку оружия массового уничтожения тем, что так обеспечивается его безопасность. В обмен на отказ от разработок Северной Корее нужны гарантии.
"Обсуждение идет того, как выменять элементы одного на другое", — пояснила дипломат.