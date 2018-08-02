Денуклеаризация Корейского полуострова будет сложной, считают в Сеуле

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва ожидает, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова будет технически сложным и продолжительным из-за того, что КНДР далеко продвинулась в своей ядерной программе.

"Сама природа вопроса вызывает сложности. Мы имеем дело с программой, которая очень далеко продвинулась. Думаю, чисто технически это потребует много времени и концентрации. Также потребуется сотрудничество со стороны самой Северной Кореи", — заявила она в интервью изданию Straits Times.

По словам министра, Пхеньян аргументирует свои разработки по ракетной и ядерной программам, а также разработку оружия массового уничтожения тем, что так обеспечивается его безопасность. В обмен на отказ от разработок Северной Корее нужны гарантии.

"Обсуждение идет того, как выменять элементы одного на другое", — пояснила дипломат.

В июне в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. По итогам Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем. Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.