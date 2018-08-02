Порошенко получил в подарок путеводитель по Крыму

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Администрация президента Украины обнародовала список подарков, полученных главой государства Петром Порошенко за три года. Перечень опубликован на сайте "112".

Журналисты выделили наиболее необычные предметы, среди которых оказались в основном книги и игрушки. Так, больше всего редакцию заинтересовал путеводитель по Крыму, присланный Порошенко неизвестным дарителем.

В списке из 358 позиций значатся также "кукла в кедах" от "семьи героя Небесной сотни" и "фото с Майдана" от украинской диаспоры в США.

Кроме того, главе страны прислали книги "Лекарство от стресса: мудрые советы на всякие жизненные случаи" и "Притчи разума. Библиотека мудрости современного человека", дарителями которых стали сами авторы.