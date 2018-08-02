В Белоруссии перевернулся автобус с туристами

МИНСК, 2 авг — РИА Новости. Туристический автобус, следовавший из Киева в Таллин, опрокинулся недалеко от Орши в Белоруссии, сообщили РИА Новости в ГАИ Витебска.

Инцидент произошел в 4:30 (совпадает с мск). В автобусе ехали туристы из России, Украины и Молдавии, всего 53 человека.

По предварительной информации, водитель уснул за рулем и на 186-м километре дороги М-8 наехал на световую опору. После этого автобус опрокинулся набок в кювет.

Как сообщает Sputnik Беларусь, в больницу доставили 12 человек. Восемь из них врачи уже осмотрели и отпустили. Как рассказали РИА Новости в ГАИ Витебска, среди пассажиров был один россиянин.

"У россиянина были ушибы, ему оказана необходимая медицинская помощь. Вместе с остальными туристами он уехал по маршруту следования", — уточнил собеседник агентства.

Из Лиды за пассажирами приехал другой автобус, который в сопровождении ГАИ продолжил поездку.

Инспекторы, изучив данные тахографа, отметили, что пересменка водителей должна была произойти в пять часов утра, соответственно, они должны были смениться буквально через полчаса.