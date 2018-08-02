В Афганистане вооруженные люди похитили и убили трех иностранных граждан

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Трое иностранных граждан — индиец, малайзиец и македонец — были похищены и убиты утром в четверг в Кабуле, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.

Иностранцы, которые, предположительно, работали в логистической компании, были похищены в столице. По данным телеканала, тела трех погибших были найдены в районе Муссахи в южной части провинции Кабул.

Ни одна действующая в регионе террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся.